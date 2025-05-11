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Зеленский выдвинул условие для начала прямых переговоров Киева и Москвы

Зеленский выдвинул условие для начала прямых переговоров Киева и Москвы Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.
Другие страны
11 мая 2025 г. 12:30
Зеленский выдвинул условие для начала прямых переговоров Киева и Москвы

Украина готова встречаться для переговоров с Россией. Но перед этим Москва должна подтвердить прекращение огня с 12 мая.

Как сообщает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в ответ на предложение российского президента Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле.

Он назвал "хорошим знаком" то, что россияне задумались об окончании войны. При этом Зеленский отметил, что самый первый шаг для реального завершения любой войны - это прекращение огня.

"Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 10 мая в Киеве прошла встреча лидеров "коалиции решительных". В Украину приехали президент Франции Эмманюэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

После встречи "коалиции решительных" Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили президенту США Дональду Трампу. По результатам переговоров в Украине заявили, что готовы к полному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Moskva sabah atəşkəsi təsdiqləsə, Ukrayna danışıqlara hazırdır

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