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Зеленский ввел в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию

Зеленский ввел в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию Зеленский ввел в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию
Другие страны
27 июня 2025 г. 16:26
Зеленский ввел в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Как передает Report, указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, Украина синхронизирует санкции против Российской Федерации и связанных с ней субъектов с Европейским Союзом и другими участниками "Группы семи".

Кабмину и СБУ вместе с Нацбанком было поручено обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций.

Целью, как указано в документе, является обеспечить "максимально жесткие последствия для Российской Федерации" за развязанную против Украины войну.

Ранее 19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

Гюльнар Махмудова

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