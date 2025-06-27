Зеленский ввел в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию

Зеленский ввел в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Как передает Report, указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Согласно документу, Украина синхронизирует санкции против Российской Федерации и связанных с ней субъектов с Европейским Союзом и другими участниками "Группы семи".

Кабмину и СБУ вместе с Нацбанком было поручено обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций.

Целью, как указано в документе, является обеспечить "максимально жесткие последствия для Российской Федерации" за развязанную против Украины войну.

Ранее 19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

Гюльнар Махмудова