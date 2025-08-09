Зеленский ввел санкции против "Росатома" и ключевых энергетических структур РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Санкции охватывают 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ, участию в захвате Чернобыльской АЭС, производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения, а также экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Европе.

Среди ключевых фигурантов списка - Никита Константинов, заместитель генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом", а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр) и АО "Киров-Энергомаш" (РФ).

Власюк отмечает, что расширение санкционного давления на "Росатом" является неотъемлемой частью борьбы за ограничение доступа РФ к критическим ядерным технологиям и финансированию.