Зеленский ввел санкции против 40 физических лиц и 55 юридических лиц из РФ и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции, которые должны ограничить развитие российских ударных дронов с элементами ИИ.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующий указ №599/2025 обнародовал Офис главы государства.

Согласно документу, в этот санкционный список включены 39 физических лиц и 55 юридических лиц из РФ и Китая.

Указ вступит в силу со дня его опубликования.

В комментарии журналистам советник-уполномоченный украинского президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что Россия активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), и этот процесс надо воспринимать серьезно. Он подчеркнул, что ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора.