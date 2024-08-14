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Зеленский: ВСУ продолжают успешно продвигаться на территории Курской области

Зеленский: ВСУ продолжают успешно продвигаться на территории Курской области Вооруженные силы Украины продолжают успешно продвигаться на территории Курской области РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Другие страны
14 августа 2024 г. 21:39
Зеленский: ВСУ продолжают успешно продвигаться на территории Курской области

Вооруженные силы Украины продолжают успешно продвигаться на территории Курской области РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении.

"Хорошее сегодня продвижение в Курской области – стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", - говорится в обращении.

Он отметил, что провел совещание с представителями правительства, посвященное вопросам поддержки действий украинских военных на территории Курской области.

"Важно, что Украина воюет по правилам и гуманитарные нужды, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены", - подчеркнул Зеленский.

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