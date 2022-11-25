Зеленский: ВСУ готовятся к наступлению

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи на всех направлениях фронта, на некоторых - готовят продвижение вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи на всех направлениях фронта, на некоторых - готовят продвижение вперед.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Очень внимательно и подробно рассмотрели на ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, также зафиксирована переброска российскими военными дополнительных сил.

"Делаем все, чтобы "отминусовать" эти их силы", - сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.