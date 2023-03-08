О нас

Зеленский: ВСУ готовят контрнаступление в Бахмуте

Зеленский: ВСУ готовят контрнаступление в Бахмуте Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Бахмуте поскольку город не должен быть оцеплен.
Другие страны
8 марта 2023 г. 13:05
Зеленский: ВСУ готовят контрнаступление в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Бахмуте поскольку город не должен быть оцеплен.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, его слова приводятся в Telegram-канале РБК-Украина.

«Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен – это очень важно», — сказал он.

Зеленский отметил, что украинские военачальники сообщают ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте. Он добавил, что в Киеве должны думать о жизни военных, но при этом готовиться к контрнаступлению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine preparing for counteroffensive in Bakhmut, says Zelenskyy 
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmutda əks-hücuma hazırlaşır”

Другие новости из категории

Германия может увеличить объемы военной помощи Украине
Германия может увеличить объемы военной помощи Украине
8 марта 2023 г. 13:43
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
Китай выделит €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности в Украине
Китай выделит €200 тыс. для обеспечения ядерной безопасности в Украине
8 марта 2023 г. 12:59
Европа продолжает искать боеприпасы для Украины
Европа продолжает искать боеприпасы для Украины
8 марта 2023 г. 12:27
Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки
Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки
8 марта 2023 г. 12:25
В Сеуле разрешили поставки гаубиц с южнокорейскими деталями в Украину
В Сеуле разрешили поставки гаубиц с южнокорейскими деталями в Украину
8 марта 2023 г. 11:50
В Украине планируют рассмотреть вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу
В Украине планируют рассмотреть вопрос выдачи разрешений мужчинам на выезд за границу
8 марта 2023 г. 11:37
Прокуратура Швейцарии обвинила четырех банкиров в содействии переводам из России
Прокуратура Швейцарии обвинила четырех банкиров в содействии переводам из России
8 марта 2023 г. 11:28
В России произошло землетрясение магнитудой 6,1
В России произошло землетрясение магнитудой 6,1
8 марта 2023 г. 11:26
В Южной Корее грузовик въехал в толпу
В Южной Корее грузовик въехал в толпу
8 марта 2023 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi