Зеленский: ВСУ будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно

Бахмут - не особо большой город, но Украине важно его защитить. Тем не менее не любой ценой.
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"Мы будем оборонять, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - пояснил В.Зеленский.
Он отметил, что, несмотря на планы президента РФ Владимира Путина затянуть конфликт, Украина готовится к короткой войне и победе.
"Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы - это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", - добавил украинский президент.