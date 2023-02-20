Зеленский: ВСУ будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно

Бахмут - не особо большой город, но Украине важно его защитить. Тем не менее не любой ценой.

Бахмут - не особо большой город, но Украине важно его защитить. Тем не менее не любой ценой.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Ser.

"Мы будем оборонять, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - пояснил В.Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на планы президента РФ Владимира Путина затянуть конфликт, Украина готовится к короткой войне и победе.

"Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы - это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", - добавил украинский президент.