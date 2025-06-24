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Зеленский: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно

Зеленский: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно Зеленский: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно
Другие страны
24 июня 2025 г. 14:19
Зеленский: Вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно

Президент Украины Владимир Зеленский считает вступление своей страны в НАТО в ближайшее время маловероятным.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер заявил в интервью на Sky News.

По его словам, Украина является ценным союзником для Альянса, ведь имеет уникальный опыт войны, новые технологии и готовность усилить оборону партнеров. Такого опыта, по словам Зеленского, у НАТО нет, что делает Украину важным стратегическим партнером для Альянса.

При этом он признал, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно, однако подчеркнул взаимную заинтересованность сторон.

"Я не говорю, что мы будем в НАТО. Но когда кто-то говорит, что “Украине нужно НАТО”, я считаю, что это — взаимная потребность. НАТО также нужны украинцы", — подчеркнул Зеленский.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukraynanın NATO-ya yaxın zamanda daxil olması ehtimalı azdır

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