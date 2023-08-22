Зеленский встретился с Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Афинах.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Афинах.

Как передает Report , об этом сербский лидер сообщил в Instagram.

Вучич опубликовал фото, на котором жмет руку Зеленскому незадолго до встречи лидеров стран региона. Как уточняет пресс-служба президента Сербии, премьер Греции Кириакос Мицотакис организовал неформальный ужин для лидеров стран региона, на который пригласили и Зеленского. Сам президент Украины сообщил в телеграм-канале, что прибыл в Грецию и встретился с президентом страны Екатериной Сакелларопулу, а также c Мицотакисом.

На ужин, кроме Вучича и Зеленского, также были приглашены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский, президент Молдавии Майя Санду, премьер частично признанного Косова Альбин Курти и другие политики.