О нас

Зеленский встретился с президентом Венгрии

Зеленский встретился с президентом Венгрии Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.
Другие страны
24 августа 2023 г. 02:45
Зеленский встретился с президентом Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-службы Офиса президента Украины.

"Президенты двух государств обсудили вопросы трансграничного сотрудничества и совместных инициатив в Закарпатской области. Была отмечена весомость недавней региональной поездки президента Украины в Закарпатье и его встречи с представителями венгерской общины. Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности поддержки Украины, в частности со стороны Венгрии, в борьбе с российским агрессором, а также на пути интеграции нашей страны в Европейский союз и НАТО", — говорится в сообщении.

Также украинский лидер отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков.

В своем Telegram-канале Зеленский добавил, что обсудил с президентом Венгрии вопросы развития двусторонних отношений и поблагодарил за участие в третьем саммите международной Крымской платформы и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Novaka Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verdiyinə görə təşəkkür edib

Самое читаемое

Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Производство сыра и творога в Азербайджане выросло на 3%
Производство сыра и творога в Азербайджане выросло на 3%
17 августа 2023 г. 10:32
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi