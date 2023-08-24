Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.
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"Президенты двух государств обсудили вопросы трансграничного сотрудничества и совместных инициатив в Закарпатской области. Была отмечена весомость недавней региональной поездки президента Украины в Закарпатье и его встречи с представителями венгерской общины. Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности поддержки Украины, в частности со стороны Венгрии, в борьбе с российским агрессором, а также на пути интеграции нашей страны в Европейский союз и НАТО", — говорится в сообщении.
Также украинский лидер отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков.
В своем Telegram-канале Зеленский добавил, что обсудил с президентом Венгрии вопросы развития двусторонних отношений и поблагодарил за участие в третьем саммите международной Крымской платформы и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.