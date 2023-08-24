Зеленский встретился с президентом Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Венгрии Каталин Новак.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-службы Офиса президента Украины.

"Президенты двух государств обсудили вопросы трансграничного сотрудничества и совместных инициатив в Закарпатской области. Была отмечена весомость недавней региональной поездки президента Украины в Закарпатье и его встречи с представителями венгерской общины. Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности поддержки Украины, в частности со стороны Венгрии, в борьбе с российским агрессором, а также на пути интеграции нашей страны в Европейский союз и НАТО", — говорится в сообщении.

Также украинский лидер отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков.

В своем Telegram-канале Зеленский добавил, что обсудил с президентом Венгрии вопросы развития двусторонних отношений и поблагодарил за участие в третьем саммите международной Крымской платформы и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.