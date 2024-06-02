Зеленский встретился с министром обороны США в Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как передает Report , об этом глава Украины написал в своем телеграм-канале.

"Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Ключевая тема обсуждения - оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовка двустороннего соглашения о безопасности", - написал он.

Также Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие решения по защитным ударам американским оружием по территории РФ.

Отметим, что Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.