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Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7

Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поблагодарил его за военную помощь, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
Другие страны
20 мая 2023 г. 17:54
Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и поблагодарил его за военную помощь, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, - написал Зеленский в субботу в своем Telegram-канале. - Благодарен Эмманюэлю Макрону за начало выполнения договоренностей, достигнутых во время визита во Францию, и продолжение оборонного сотрудничества".

Он также поблагодарил Макрона за решения по предоставлению военной помощи, отметив важность участия Франции в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVolodimir Zelenski Emmanuel Makronla görüşüb

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