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Зеленский встретился с главой МВФ

Зеленский встретился с главой МВФ Президент Украины встретился главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой во время ее визита в Киев.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 21:51
Зеленский встретился с главой МВФ

Президент Украины встретился главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой во время ее визита в Киев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram главы государства.

"Встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной", - написал Зеленский.

По его словам, поддержка МВФ - это экономическое оружие, которое позволяет украинскому обществу и бизнесу развиваться.

"Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", – подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил главу МВФ и ее команду за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Очень приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания. Ваша поддержка создает для Украины возможность оставаться сильной", - отметил Зеленский.

Кристалина Георгиева заявила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине. Она высоко оценила деятельность Украинского государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение.

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