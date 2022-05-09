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Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
Другие страны
9 мая 2022 г. 21:39
Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Совет Европы стал первой организацией из тех, которые исключили Россию из своего состава из-за ее действий. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны", - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Пейчинович-Бурич за визит.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы.

Стороны коснулись, среди прочего, инициатив по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису генпрокурора, а также начало новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.

Отмечается, что одним из ключевых вопросов для Украины является защита прав человека на временно оккупированных территориях, поэтому были обсуждены пути мониторинга ситуации со стороны Совета Европы.

"Все грубые нарушения прав человека российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Украины должны фиксироваться и в дальнейшем – наказываться", – подчеркнул Зеленский.

Глава Украины призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины с временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев с территории страны-агрессора.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti Avropa Şurasının baş katibi ilə görüşüb

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