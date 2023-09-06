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Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и обсудил помощь Украине

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и обсудил помощь Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 23:49
Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и обсудил помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Украинский лидер поблагодарил Блинкена за оказанную помощь, в частности, в военном и энергетическом секторе. Президент отметил, что Украину ждет тяжелая зима, однако он выразил уверенность, что жители страны ее переживут.

"Президент Байден попросил меня приехать, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку, чтобы убедиться, что мы максимизируем прилагаемые нами усилия и другие страны прилагают для немедленного вызова контрнаступления, а также для долгосрочных усилий, чтобы помочь Украине создавать силы для будущего, которые могут сдерживать и защищать от любой грядущей агрессии", - сказал Блинкен.

Он отметил, что США видят большой прогресс в контрнаступлении Украины. Он также заявил, что президент США Джо Байден также ожидает встречи с Зеленским.

"Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время", - заявил госсекретарь.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Blinkenlə görüşüb və Ukraynaya yardımı müzakirə edib

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