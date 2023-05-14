Зеленский впервые с начала войны приехал в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - говорится в сообщении.

Отметим, что это его первая поездка в эту страну с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Достоверная программа визита украинского президента пока неизвестна. Но, как ожидается, Зеленский может встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

После этого глава государства, скорее всего, отправится в немецкий город Аахен. Там состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги, присужденной Зеленскому и украинскому народу в декабре.