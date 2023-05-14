О нас

Зеленский впервые с начала войны приехал в Германию

Зеленский впервые с начала войны приехал в Германию Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.
Другие страны
14 мая 2023 г. 04:19
Зеленский впервые с начала войны приехал в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - говорится в сообщении.

Отметим, что это его первая поездка в эту страну с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Достоверная программа визита украинского президента пока неизвестна. Но, как ожидается, Зеленский может встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

После этого глава государства, скорее всего, отправится в немецкий город Аахен. Там состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги, присужденной Зеленскому и украинскому народу в декабре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti Almaniyada səfərdədir

Самое важное

Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
13 мая 2023 г. 14:13
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi