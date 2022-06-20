Зеленский: Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей

"Война России против Украины может казаться некоторым очень далекой от стран Африканского союза. Но цены на продовольствие, которые растут катастрофически, уже занесли ее домой к миллионам африканских семей".
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимира Зеленского в обращении к Африканскому союзу.
Он отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько все в мире взаимосвязано.
"Одна война в Европе, а именно - попытка России захватить нашу землю - стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию и растет угроза голода", - заявил Зеленский.
"Время империй прошло. Люди имеют право просто жить и иметь все для жизни", - сказал глава украинского государства.