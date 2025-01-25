Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не будет остановлена

Военная помощь Украине от США не будет приостановлена.

Американская военная помощь Украине не будет приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Зеленский отметил, что пока не готов комментировать решение Госдепартамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. <...> Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава Богу", - сказал президент.