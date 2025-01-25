Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не будет остановлена

Американская военная помощь Украине не будет приостановлена.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Зеленский отметил, что пока не готов комментировать решение Госдепартамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.
"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. <...> Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава Богу", - сказал президент.