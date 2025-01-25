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Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не будет остановлена

Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не будет остановлена Военная помощь Украине от США не будет приостановлена.
Другие страны
25 января 2025 г. 16:45
Зеленский: Военная помощь Украине со стороны США не будет остановлена

Американская военная помощь Украине не будет приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Зеленский отметил, что пока не готов комментировать решение Госдепартамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

"Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. <...> Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава Богу", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: ABŞ-nin Ukraynaya hərbi yardımı dayandırılmayacaq

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