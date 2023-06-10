Зеленский: Во время войны Украина не может присоединиться к НАТО

Во время войны Украина не может присоединиться к НАТО. Однако сейчас Офис президента работает над соответствующими документами, согласно которым Канада сможет предоставить Украине гарантии безопасности.

Во время войны Украина не может присоединиться к НАТО. Однако сейчас Офис президента работает над соответствующими документами, согласно которым Канада сможет предоставить Украине гарантии безопасности.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"Мы понимаем, что сегодня во время войны Украина не может стать членом НАТО, это противоречит Альянсу, но нам нужна помощь", - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил за те гарантии, которыми Украина уже обеспечена, но подчеркнул, что на этом пути в НАТО стране нужны юридические гарантии безопасности.

"Они подготовлены нашей стороной и мы разговариваем с партнерами. Здесь также одна из главных ролей у Канады. Мы хотим, чтобы Канада была одним из гарантеров. Мы говорили с Джастином Трюдо об этом, сейчас наши советники общаются, работаем над соответствующим документом", - подчеркнул президент.