Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в стране сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в стране сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как передает Report, это следует из опубликованных данных в электронной системе украинского парламента.

"Скорее всего, действие военного положения и мобилизации будет продлено с 19 мая 2023 года и, очень вероятно, снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года", - написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевались неоднократно - в последний раз 7 февраля. Этим решением срок в очередной раз был продлен на 90 дней с 19 февраля, когда завершилось действие предыдущих указов.