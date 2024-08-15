Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута

Президент Украины внес в Верховную Раду проект закона о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда. Это важный шаг для нашего государства, поэтому президентом Украины подан в Верховную Раду проект закона "О ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему", - сообщила заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Мудрая.

По ее словам, данный шаг усилит позицию Украины на международной арене.

"Благодаря привлечению страны к МУС удастся увеличить эффективность работы МУС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины", - заявила Ирина Мудрая.