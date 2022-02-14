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Зеленский: Визит Байдена в Украину может способствовать деэскалации

Зеленский: Визит Байдена в Украину может способствовать деэскалации Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джозефа Байдена посетить Киев.
Другие страны
14 февраля 2022 г. 01:17
Зеленский: Визит Байдена в Украину может способствовать деэскалации
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джозефа Байдена посетить Киев.

Как передает Report, об этом сообщает сайт его офиса.

"Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом", - говорится в заявлении.

Сам Зеленский отметил, что такой визит способствовал бы деэскалации.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - приводит слова Зеленского сайт.

Отмечается, что в ходе разговора стороны отметили важность продолжения политико-дипломатических усилий.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Baydenin Ukraynaya səfəri gərginliyin azalmasına töhfə verə bilər”

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