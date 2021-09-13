Зеленский: Вашингтон поддерживает стремление Киева по вхождению в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент США Джозеф Байден в ходе недавних переговоров в Вашингтоне поддержал стремление Киева вступить в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент США Джозеф Байден в ходе недавних переговоров в Вашингтоне поддержал стремление Киева вступить в НАТО.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в телевизионном интервью CNN .

"Насколько помню - не все слова могут быть точными - он сказал: Я считаю, что вы должны быть там, однако это решение зависит не только от меня", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на переговорах с президентом Соединенных Штатов обсуждению перспектив вступления Киева в НАТО удалось выделить около 20-30 мин.

Владимир Зеленский посещал с визитом США с 31 августа по 2 сентября. 1 сентября он провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Глава Белого дома указал, что Вашингтон поддерживает стремление Киева по вхождению в НАТО. Также Байден заявил, что хотел бы снова посетить Украину. Встреча лидеров продлилась более двух часов и завершилась без итоговой совместной пресс-конференции.