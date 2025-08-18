Зеленский в Вашингтоне общается с западными лидерами перед встречей с Трампом

О нас

Другие страны
18 августа 2025 г. 19:18
Украинский лидер Владимир Зеленский встречается с европейскими лидерами в Вашингтоне перед тем, как отправиться в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Укринформ.

По его данным, встречи проходят в здании посольства Украины. Ожидается, что переговоры с лидерами будут проходить в разное время. По информации агентства, запланировано общение Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Марком Рютте, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, а также президентом Финляндии Александером Стуббом.

Ранее прошла встреча Зеленского со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

По информации Белого дома, планируется, что сначала Трамп в течение часа будет вести переговоры с Зеленским, а потом примет европейских лидеров.

Версия на азербайджанском языке Zelenski Vaşinqtonda Trampla görüşdən əvvəl Qərb liderləri ilə danışır

