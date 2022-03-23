Зеленский: В Украине 15 атомных блоков и все они под угрозой

"В Украине на сегодня четыре действующие атомные электростанции - это 15 атомных блоков, и все они под угрозой из-за войны".

"В Украине на сегодня четыре действующие атомные электростанции - это 15 атомных блоков, и все они под угрозой из-за войны".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед японским парламентом.

Президент отметил, что каждый знает, что такое Чернобыль - атомная станция в Украине, на которой в 1986 году произошел мощный взрыв.

"Выброс радиации. Последствия которого были зафиксированы в разных частях планеты. 30-километровая зона вокруг Чернобыльской станции до сих пор закрыта. Она опасна. В лесах, которые заполняют закрытую зону еще тогда, во время ликвидации последствий взрыва на станции, захоронены тысячи тонн зараженных материалов, обломков автомобилей. Просто в земле", - рассказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что 24-го февраля именно по этой земле поехала российская бронетехника, поднимая радиоактивную пыль в воздух.

Он напомнил, что российские войска уже обстреляли из танков и крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме того, констатировал президент Украины, в результате боевых действий повреждены сотни промышленных производств, и многие из них особенно опасны.

"Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам. Угольным шахтам. На днях российские войска обстреляли еще и химическое производство на территории Сумской области Украины. Там произошла утечка аммиака. Нас предупреждают о возможных химических атаках, в частности с применением газа "Зарин", как это было в Сирии", - отметил Зеленский.