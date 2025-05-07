Зеленский: В результате ночного российского обстрела по Украине погибли два человека, еще семеро пострадали

В результате ночной атаки со стороны России в Украине 2 погибли, 7 пострадали, среди них 4 детей.

В результате ночной атаки со стороны России в Украине 2 человека погибли, пострадали семеро, среди них четверо - дети.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что за прошлую ночь российские военные выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона.

"По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению есть погибшие - женщина и ее сын", - написал Зеленский.

Отмечается, что с вечера 6 мая было зафиксировано множество ударов по Запорожью, Донецкой, Житомирской, Херсонской и Днепровской области.