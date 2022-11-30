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Зеленский: В этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат

Зеленский: В этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но украинские войска держат оборону.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 07:58
Зеленский: В этом году Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, но украинские войска держат оборону.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в вечернем обращении он подчеркнул, что, несмотря на чрезвычайно большие потери, российские военные все еще пытаются наступать на Донбассе, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине и имеют планы по движению на юге.

"Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения. Они говорили, что захватят Донетчину – весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды", - отметил он.

Глава Украины добавил, что еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и "только богу известно сколько наемников".

"А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виновен в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых. Слава всем, кто воюет за свободу! Слава всем, кто работает ради нашей победы! Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину", - подытожил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya bu il 100 min əsgər itirəcək”

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