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Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны.
Другие страны
30 мая 2023 г. 04:14
Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Докладывали на заседании Ставки верховного главнокомандующего, как всегда, главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты". - сказал украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna Ordusunun hücumunun vaxtı ilə bağlı qərar qəbul edilib”

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