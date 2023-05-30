Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

Зеленский: Уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны.

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Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны. Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "Докладывали на заседании Ставки верховного главнокомандующего, как всегда, главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты". - сказал украинский лидер. Подпишитесь на наш Telegram канал