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Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский уволен со своей должности.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 23:36
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский уволен со своей должности.

Как передает Report, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте документа.

Причина его увольнения не называется. Тарасовский занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины с 21 января 2022 года. До этого он работал на разных должностях в Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, а также в Службе внешней разведки.

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