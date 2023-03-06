Зеленский уволил замглавы Службы безопасности Украины Якушева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якушева.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якушева.

Как передает Report, указ от этом опубликован на сайте главы украинского государства.

"Освободить Якушева Александра Викторовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе. О причине увольнения не сообщается.

Зеленский также уволил начальника управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области Бориса Безрукого, начальника управления СБУ по Сумской области Эдуарда Федорова, начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко, а также начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Повоторова. Одновременно он назначил начальником управления СБУ по Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова. Других назначений президент пока не произвел.