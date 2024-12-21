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Зеленский уволил некоторых послов, а также постпреда при ООН

Зеленский уволил некоторых послов, а также постпреда при ООН Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в украинском дипкорпусе.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 15:45
Зеленский уволил некоторых послов, а также постпреда при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в украинском дипкорпусе.

Как передает Report, об этом говорится в документах, опубликованных на официальном сайте президента Украины.

Зеленский уволил постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу. Также своих должностей лишились посол в Японии Сергей Корсунский, посол в Китае Павел Рябикин и бывший министр обороны Андрей Таран, который с мая 2022 года занимал пост посла в Словении.

Кроме того, уволена постоянный представитель Украины при ООН и других международных организациях в Женеве Евгения Филипенко. На ее место назначен Евгений Цимбалюк. Также был аннулирован нереализованный указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене.

Назначены новые послы в Словении, Венгрии, Конго, на Филиппинах, а также заменены главы дипмиссий в Руанде и Литве. Уволен посол Украины в Индонезии. Экс-спикер МИД Украины Марьяна Беца, которая в октябре была назначена замминистра иностранных дел, стала главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

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