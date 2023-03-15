Зеленский уволил глав нескольких областных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский в среду своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Так, согласно указам с должности главы Луганской ОВА уволен Сергей Гайдай, с должности главы Одесской ОВА уволен Максим Марченко, а с должности главы Хмельницкой ОВА - Сергей Гамалий.

В каждом из документов уточняется, что главы ОВА увольняются на основании поданных ими заявлений.