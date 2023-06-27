Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27, уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на указ президента Украины.

Отмечается, что Ю.Гусев снят с должности по собственному заявлению.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии.

"Впереди "Укроборонпром" ждут железные изменения и существенное усиление", - написал министр.