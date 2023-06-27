Зеленский уволил гендиректора Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.
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Отмечается, что Ю.Гусев снят с должности по собственному заявлению.
Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны критически важна для нашей армии.
"Впереди "Укроборонпром" ждут железные изменения и существенное усиление", - написал министр.