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Зеленский: Уверен, что 2023 год будет годом победы для Украины

Зеленский: Уверен, что 2023 год будет годом победы для Украины Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабных боевых действий России, обратился к украинцам.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 10:48
Зеленский: Уверен, что 2023 год будет годом победы для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабных боевых действий России, обратился к украинцам.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

В своей 15-минутной речи президент подчеркнул, что украинцы "не потерпели поражения и будут дальше бороться за свою победу". Он выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы для Украины.

"Год назад в этот день с этого же места около семи утра я обратился к вам с кратким заявлением, продолжительностью всего 67 секунд... Так началось 24 февраля 2022 года. Самый длинный день нашей жизни. Самый трудный день нашей новейшей истории", - отметил он.

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