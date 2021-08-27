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Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны.
Другие страны
27 августа 2021 г. 03:55
Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - говорится в указе.

Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений - продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

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