Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - говорится в указе.

Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений - продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Украина также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.