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Зеленский: Условия переговоров с Россией должны быть справедливыми

Зеленский: Условия переговоров с Россией должны быть справедливыми Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия переговоров с РФ должны быть справедливыми, других украинский народ не будет принимать.
Другие страны
26 марта 2022 г. 07:37
Зеленский: Условия переговоров с Россией должны быть справедливыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что условия переговоров с РФ должны быть справедливыми, других украинский народ не будет принимать.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что счет российских потерь на этой войне уже превысил 16 тыс убитых, среди них и высшие командиры.

"Об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморского флота уже есть", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на Харьковском направлении, в Киевской области.

"Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибли. Для чего? Что это кому дает?", - спросил президент.

Зеленский подчеркнул, что разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет гарантирован, а территориальная целостность Украины - обеспечена.

"То есть условия должны быть справедливыми. А другие украинский народ не будет принимать", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya ordusunun 16 mindən çox hərbçisi həlak olub”

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