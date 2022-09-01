Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как передает Report, соответствующие указы размещены в четверг на сайте главы государства.

"Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года № 167/2020 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе", - говорится в документе.

В целом сегодняшним указом отменяется действие шести президентских указов 2020-2021 годов о работе украинской делегации в контактной группе и составе этой делегации. Документ вступает в силу со дня опубликования.