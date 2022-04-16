Зеленский: Уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров

Если Российская Федерация истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

Если Российская Федерация истребит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу "Украинская правда".

"Мариуполь - это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол — потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", - сказал Зеленский.

В том же интервью президент Украины рассказал, что беседы с РФ насчет Мариуполя продолжаются, хотя к переговорщикам доверия уже нет. Украина хочет добиться режима прекращения огня, чтобы забрать раненых, женщин и детей, но это зависит от желания России.

"Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли они сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск (трагедия 2014 года под названием Иловайский котел – ред.)", - подытожил Зеленский.