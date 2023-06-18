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Зеленский: украинские военные двигаются вперед на Донбассе

Зеленский: украинские военные двигаются вперед на Донбассе Украинские военные двигаются вперед на Донбассе.
Другие страны
18 июня 2023 г. 03:21
Зеленский: украинские военные двигаются вперед на Донбассе

Украинские военные двигаются вперед на Донбассе.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

Он поблагодарил военных оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" за продвижение вперед на фронте.

"ОСУВ "Таврия" - кстати, я хочу вас поблагодарить за движение вперед, воины! Молодцы! Все наши воины на Востоке, крепкие воины - я благодарю вас за стойкость и меткость", - заявил украинский лидер.

По последним данным, Российская Федерация потеряла в войне против Украины 219 170 солдат. За минувшие сутки потери в живой силе российской стороны составили 670 человек.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna ordusu Donbasda irəliləyir”

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