Зеленский: украинские военные двигаются вперед на Донбассе

Украинские военные двигаются вперед на Донбассе.
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Он поблагодарил военных оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" за продвижение вперед на фронте.
"ОСУВ "Таврия" - кстати, я хочу вас поблагодарить за движение вперед, воины! Молодцы! Все наши воины на Востоке, крепкие воины - я благодарю вас за стойкость и меткость", - заявил украинский лидер.
По последним данным, Российская Федерация потеряла в войне против Украины 219 170 солдат. За минувшие сутки потери в живой силе российской стороны составили 670 человек.