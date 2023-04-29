Зеленский: Украине удастся "отразить силы России и вернуть Крым"

Украина планирует контрнаступление и верит, что ей удастся "отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль".
Как передает
В то же время, он отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок вооружения западными партнерами.
"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - заявил Зеленский.
Сроки наступления он не назвал, но, как пишет Yle, считается, что оно запланировано на конец весны или начало лета.