Зеленский: Украине удастся "отразить силы России и вернуть Крым"

Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Украина планирует контрнаступление и верит, что ей удастся "отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль".

Как передает Report , об это президента Владимир Зеленский заявил в интервью Yle.

В то же время, он отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок вооружения западными партнерами.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - заявил Зеленский.

Сроки наступления он не назвал, но, как пишет Yle, считается, что оно запланировано на конец весны или начало лета.