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Зеленский: Украине удастся "отразить силы России и вернуть Крым"

Зеленский: Украине удастся "отразить силы России и вернуть Крым" Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 11:37
Зеленский: Украине удастся отразить силы России и вернуть Крым

Украина планирует контрнаступление и верит, что ей удастся "отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль".

Как передает Report, об это президента Владимир Зеленский заявил в интервью Yle.

В то же время, он отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок вооружения западными партнерами.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - заявил Зеленский.

Сроки наступления он не назвал, но, как пишет Yle, считается, что оно запланировано на конец весны или начало лета.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine to “repel Russian forces and return Crimea”

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