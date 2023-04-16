Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО

Действенные гарантии безопасности Украине нужны еще до вступления в НАТО.

Действенные гарантии безопасности Украине нужны еще до вступления в НАТО.

Как передает Report, об этом сказал в видеообращении президент страны Владимир Зеленский.

"Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах возвратятся безопасность и покой в международные отношения", - заявил глава государства

Он отметил, что именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности, Вильнюсский саммит НАТО.

"Наша общая позиция на саммите в Литве - всех государств-участников - может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс", - подчеркнул Зеленский.