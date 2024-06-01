Зеленский: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нуждаются в дополнительных современных системах ПВО, в том числе Patriot, а также расширении поставок F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нуждаются в дополнительных современных системах ПВО, в том числе Patriot, а также расширении поставок F-16.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", - сказал он.

По его словам, Россия пытается "использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины".

"Дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми способностями", - сказал он.