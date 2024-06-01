О нас

Зеленский: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Зеленский: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нуждаются в дополнительных современных системах ПВО, в том числе Patriot, а также расширении поставок F-16.
Другие страны
1 июня 2024 г. 13:41
Зеленский: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нуждаются в дополнительных современных системах ПВО, в том числе Patriot, а также расширении поставок F-16.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", - сказал он.

По его словам, Россия пытается "использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины".

"Дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми способностями", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zelenskyy urges allies to ramp up Patriot and F-16 deliveries

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi