О нас

Зеленский: Украине нужно привлечь 6 млрд евро для производства дронов

Зеленский: Украине нужно привлечь 6 млрд евро для производства дронов Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность достаточного финансирования программ по производству дронов.
Другие страны
22 августа 2025 г. 17:48
Зеленский: Украине нужно привлечь 6 млрд евро для производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность достаточного финансирования программ по производству дронов.

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

По его словам, украинский потенциал производства дронов значительно превышает текущие финансовые возможности страны.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком НАТО исключительно внутреннее производство. Наши дроны - это действительно оружие номер один. Благодаря им мы сдерживаем врага, удерживаем фронт и сокращаем потери украинцев", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что ближайшей задачей является привлечение 6 млрд евро для покрытия дефицита финансирования и выразил надежду на поддержку международных партнеров в этом направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna dron istehsalı üçün 6 milyard avro cəlb etməyi planlaşdırır

Самое важное

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi