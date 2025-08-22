Зеленский: Украине нужно привлечь 6 млрд евро для производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность достаточного финансирования программ по производству дронов.
Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.
По его словам, украинский потенциал производства дронов значительно превышает текущие финансовые возможности страны.
"Сегодня мы обсуждали с генсеком НАТО исключительно внутреннее производство. Наши дроны - это действительно оружие номер один. Благодаря им мы сдерживаем врага, удерживаем фронт и сокращаем потери украинцев", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что ближайшей задачей является привлечение 6 млрд евро для покрытия дефицита финансирования и выразил надежду на поддержку международных партнеров в этом направлении.