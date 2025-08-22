Зеленский: Украине нужно привлечь 6 млрд евро для производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность достаточного финансирования программ по производству дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул критическую важность достаточного финансирования программ по производству дронов.

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

По его словам, украинский потенциал производства дронов значительно превышает текущие финансовые возможности страны.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком НАТО исключительно внутреннее производство. Наши дроны - это действительно оружие номер один. Благодаря им мы сдерживаем врага, удерживаем фронт и сокращаем потери украинцев", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что ближайшей задачей является привлечение 6 млрд евро для покрытия дефицита финансирования и выразил надежду на поддержку международных партнеров в этом направлении.