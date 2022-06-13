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Зеленский: Украине нужно мощное наступательное оружие

Зеленский: Украине нужно мощное наступательное оружие "Украине нужно мощное наступательное оружие, без которого война лишь затягивается, что в свою очередь увеличивает число жертв".
Другие страны
13 июня 2022 г. 19:30

"Украине нужно мощное наступательное оружие, без которого война лишь затягивается, что в свою очередь увеличивает число жертв".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum.

Он призвал удвоить усилия, чтобы остановить русскую ненависть, ненависть к человечеству.

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Затягивается, и количество жертв увеличивается", - заявил Зеленский.

Обращаясь к участникам форума глава государства призвал их использовать еще больше своего влияния, чтобы и так существенная помощь Украине стала еще больше.

"Мы сейчас имеем историческую возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность, наше общее культурное разнообразие от самой большой волны ненависти из всех, которые угрожали миру в последние десятилетия", - отметил президент.

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