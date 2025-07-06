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Зеленский: Украина завершила восемь этапов большого обмена пленными с РФ

Зеленский: Украина завершила восемь этапов большого обмена пленными с РФ Украина в рамках большого обмена пленными смогла вернуть домой сотни граждан.
Другие страны
6 июля 2025 г. 15:04
Зеленский: Украина завершила восемь этапов большого обмена пленными с РФ

Украина в рамках большого обмена пленными смогла вернуть домой сотни граждан.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале в воскресенье.

"Восемь этапов большого обмена. С начала июня домой вернулись сотни наших людей. Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года", - написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что среди возвращенных не только военные, но и гражданские.

"Это результат усилий, которые приложила большая команда Украины. Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения", - подытожил Зеленский.

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