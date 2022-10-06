Зеленский: Украина в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу

"Украина в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу".

"Украина в ближайшее время может прекратить поставки электроэнергии в Европу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина поставляет Европе дешевую электроэнергию, однако "в какой-то момент" прекратит это, чтобы пройти зимний период.

"У нас не будет достаточного объема, чтобы отапливать наши дома. И это время приближается", - сказал он в четверг в видеообращении к австралийским чиновникам, политологам, экспертам Института Лоуи.

"Мы говорим постоянно про риск таких отключений. Это могут быть дни, недели", - назвал срок глава Украины.