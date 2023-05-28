Зеленский: Украина собирает все данные о тех, кто работает на агрессию

"Украина собирает все данные о тех, кто работает на агрессию. Независимо от того, это прямое сотрудничество или опосредованное".

"Украина собирает все данные о тех, кто работает на агрессию. Независимо от того, это прямое сотрудничество или опосредованное".

Как передает Report, об этом в вечернем обращении заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию - прямо или косвенно", - сказал президент.

Он сообщил, что каждое лицо, которое будет сотрудничать с Российской Федерацией будет заблокировано. В то же время, президент заверил, что украинские санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира.