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Зеленский: Украина сделала все для удовлетворения ее заявки по вступлению в НАТО

Зеленский: Украина сделала все для удовлетворения ее заявки по вступлению в НАТО Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 04:40
Зеленский: Украина сделала все для удовлетворения ее заявки по вступлению в НАТО

Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, самый большой вклад в европейскую евроатлантическую безопасность внесли Вооруженные силы Украины.

"Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - сказал Зеленский.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Ukrayna NATO-ya üzvlük üçün hər şeyi edib”

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