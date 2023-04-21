Зеленский: Украина сделала все для удовлетворения ее заявки по вступлению в НАТО

Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Как передает Report , об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, самый большой вклад в европейскую евроатлантическую безопасность внесли Вооруженные силы Украины.

"Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - сказал Зеленский.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.