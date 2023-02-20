Зеленский: Украина с партнерами работает над новыми санкциями против РФ

Украина и Европейский союз совместно работают над подготовкой нового пакета санкций против России.

Украина и Европейский союз совместно работают над подготовкой нового пакета санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он напомнил, что сегодня (19 февраля - ред.) был подписан указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов.

"Каждый такой санкционный пакет становится основой работы с партнерами. Украина совместно с партнерами работает над следующим санкционным этапом. Он будет уже десятым", - добавил украинский лидер.

В.Зеленский добавил, что его страна работает и с другими субъектами глобальных отношений.